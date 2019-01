Nilton Saciotti | saciotti@hotmail.com

Chega ao Brasil a motocicleta Himalayan da marca indiana Royal Enfield , O modelo é uma opção aventureira para todo o terreno com preço sugerido de R$ 18.990. O lançamento traz visual retrô com duas opções de cor: preta e branca. Com estilo bem semelhante ao das trail da década de 80, mantém uma pegada retrô no visual, com o farol redondo e o formato do tanque, entre outros. Sem frescuras, por assim dizer, passa uma imagem mais “raiz”. O para-brisa curto serve para desviar o vento e há um segundo ajuste para levantar a peça e desviar o vento um pouco mais. A Himalayan traz freios ABS, protetor de cárter e suporte para a fixação de malas laterais vendidas como acessório. O painel de instrumentos é bem completo, tem boa visualização e traz até uma bússola virtual. O tanque de combustível de 15 litros oferece 450 km de autonomia. O motor, todo novo, é um monocilíndrico de 411 cm³ que rende 24,5 cv a 6.500 rpm e 3,2 mkgf a 4.250 rpm. Ele recebeu um balanceiro para reduzir a vibração natural de um propulsor de um cilindro e capacidade volumétrica alta. O câmbio é de cinco marchas. A adoção de um radiador de óleo aumentou a vida útil para 10 mil km ao invés de 6 mil km que normalmente é o período da troca do fluído.

Picape Jeep

A Jeep, marca do Grupo FCA, destaca no Salão de Detroit a picape Gladiator, que tem desembarque previsto para o Brasil em 2020. Tendo como base o Wrangler, a Gladiator é equipada com o motor Pentastar 3.6 V6 a gasolina de 289 cavalos e 35,9 kgfm de torque. O “powertrain” é completado com o câmbio manual de 6 velocidades, sistema star-stop e tração 4×4, como não poderia ser diferente em se tratando de um Jeep. A transmissão automática de 8 marchas fica como opcional.

Araucária

A cidade de Araucária, localizada na região metropolitana de Curitiba (PR), irá receber os melhores pilotos do estado para a final da Copa Verão e também para a abertura da Copa Cross Rio de Velocross, que acontecem simultaneamente neste domingo, dia 3 de fevereiro, no traçado do Centro de Treinamento - BR-476, KM 162.