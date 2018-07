Sabrina Sato usa vestido de R$ 500 mil em leilão de Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gravidez de quase seis meses de Sabrina Sato chamou menos a atenção do que o vestido extravagante que a apresentadora ostentou no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., nesta quinta-feira (19), no hotel Unique, em São Paulo.

O Dolce & Gabbana cravejado de cristais já foi usado pela cantora Rihanna na capa da Vogue americana está avaliado em cerca de R$ 504,5 mil e pesa inacreditáveis 27 kg. Haja boa forma.

"Vou gravar meu programa até nascer", brincou Sabrina, ao falar sobre quando pretendia tirar sua licença do Programa da Sabrina.

"E já deixei coisa gravada para enquanto durar a licença", completou, indicando que o Programa da Sabrina continuará a ser, de fato, da Sabrina.

Já a saúde da apresentadora, que chegou a ser hospitalizada e ter a gravidez considerada "de risco", parece estar melhor do que nunca.

"Não tive um enjoo, nem cólica, nem nada", disse Sabrina. "Só uma vontade de comer o mundo".

O EVENTO

O evento desta quinta leiloou 24 itens, incluindo uma vaga para jogar no time de Neymar. Não em Paris, é claro, mas sim durante o Neymar's Jr. Five, torneio organizado pelo instituto do atleta e cuja final acontece em Praia Grande, no litoral paulista.

O evento, que se propôs a leiloar "experiências", ainda terá entre os lotes uma tarde acompanhando a modelo Gisele Bündchen durante ensaio nos Estados Unidos, um passeio de barco em Angra dos Reis ao lado do apresentador Rodrigo Faro ou um tour pelos estúdios do SBT com o dono da rede, Silvio Santos.

O instituto, que atua junto a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, reverterá os valores levantados para a inclusão social dos jovens. Na edição do ano passado, foram arrecadados R$ 2,5 milhões.