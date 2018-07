Secretaria de Educação realiza feira inédita para a volta às aulas

Antonio Trajano

Nesta semana, a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba fez os preparativos finais para a retomada do ano letivo, na semana que vem. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, os professores da rede participam da Expo Educação, feira inédita que a Secretaria da Educação organizou como evento de estudos pedagógicos antes da volta às aulas, no dia 2 de agosto. O evento será realizado no Expo Renault do Parque Bargui. A Expo Educação já conta com 19 mil inscrições e incorpora o conceito do Vale do Pinhão, o ecossistema de inovação da cidade. Os temas do evento vão desde avaliação e qualidade na educação até as obras realizadas em unidades da rede.