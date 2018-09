Secretário municipal de Queimados, no Rio, é morto a tiros

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alex Reis, 39, secretário de Obras de Queimados, cidade da Baixada Fluminense, no Rio, foi morto a tiros na manhã deste sábado (22). Seu corpo foi encontrado na estrada do Camboatá, no bairro de São Cristóvão, em Queimados.

O 24° Batalhão da Polícia Militar foi acionado para verificar a ocorrência, que ocorreu nas margens da rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Meu Ranchinho.

O caso foi encaminhado para a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), que iniciou perícia no local. Segundo a Polícia Civil, as diligências estacam em andamento durante a tarde de sábado.

A Prefeitura de Queimados publicou no Facebook uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. "Alex Reis era um profissional capacitado e o município de Queimados já colhia frutos do seu trabalho, como por exemplo a pavimentação de diversas ruas, dentre outros projetos de suma importância", diz o texto.

Mais de cem usuários comentaram a publicação, lamentando o crime. "Não dá para acreditar! Ele era uma pessoa tranquila, não arrumava problema com ninguém, sempre de bom humor e amigo de todos", escreveu um deles.