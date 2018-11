Sesc da Esquina divulga edital para curso pré-vestibular gratuito

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Está aberto o edital de inscrição no curso Pré-vestibular gratuito da unidade Sesc da Esquina em Curitiba para o ano de 2019. O período de inscrições vai até 14 de dezembro de 2018, de segunda a sexta-feira das 8h às 22h. O material didático também é oferecido pelo Sesc aos estudantes selecionados.

As 80 vagas disponíveis são destinadas a trabalhadores do comércio, seus dependentes e estudantes da rede pública, que comprovem renda familiar de até três salários mínimos (piso nacional). Para a realização da inscrição é necessário apresentar os documentos originais acompanhados de cópia, a lista completa a ser entregue está disponível no edital: https://www.sescpr.com.br/educacao/pre-vestibular/

O processo de avaliação e classificação será feito com base na análise do questionário socioeconômico e documentação apresentada. Caso o número de aprovados ultrapasse o de vagas disponíveis, os candidatos entrarão em lista de espera para a abertura de novas vagas durante o período do ano letivos de 2019.

A convocação dos candidatos selecionados será divulgada, no dia 8 de janeiro de 2019, no Sesc da Esquina. Estes estudantes deverão comparecer pessoalmente na unidade com documento de identidade original para confirmação dos dados. O candidato que não atender aos prazos estipulados será considerado desistente.

Serviço:

Sesc da Esquina: Rua Visconde do Rio Branco, 969

Telefone: (41) 3304-2310

Período de inscrições: 5 de novembro a 14 de dezembro de 2018