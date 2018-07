Setran orienta sobre desvios na região do Viaduto Capanema, em Curitiba

SMCS

O motorista que passar pela região do Jardim Botânico, próximo ao Viaduto do Capanema, deve procurar acessar a Avenida Comendador Franco, enquanto durarem as obras de fresagem e recape na Avenida Prefeito Omar Sabbag.

A orientação, da Superintendência de Trânsito (Setran) e vale para ambos os sentidos (centro e bairro). A Prefeitura está com obras de revitalização do asfalto, um benefício para todos que transitam pelos bairros Rebouças, Jardim Botânico e Cajuru.

O grande fluxo de veículos começa já na Rua Ubaldino do Amaral, que na altura do cruzamento com a Avenida Presidente Affonso Camargo passa a se chamar Omar Sabbag. Diariamente, passam pela Ubaldino do Amaral cerca de 25 mil a 30 mil veículos, em cada um dos sentidos da via.

“No sentido bairro, o motorista pode seguir pela Rua Engenheiros Rebouças e virar na Comendador Franco, que é uma via de maior capacidade e faz a ligação aos mesmos caminhos que a Omar Sabbag. Já no sentido centro, uma possibilidade é vir pela Linha Verde e entrar na Comendador Franco”, informa o diretor de Operações da Setran, Pedro Darci da Silva Junior.

Agentes de trânsito estão orientando o trânsito enquanto durarem as obras. “Os trabalhos para remoção da camada de asfalto antiga e aplicação de novo pavimento são dinâmicos e fluem rapidamente e, desta forma, os bloqueios de trânsito também podem ir mudando ao longo do dia”, acrescenta o diretor de Operações.

Revitalizações

A Avenida Prefeito Omar Sabbag, onde o serviço será executado entre as ruas Engenheiro Leão Sounis e Engenheiro Gottardo Bottarelli, é um dos 11 trechos de vias que estão sendo revitalizadas em Curitiba nesta terça-feira. Ao todo, ao longo do ano, serão mais de 250 ruas.

Ainda nesta semana começa a revitalização do pavimento na Avenida Prefeito Lothário Meissner, que é o prolongamento da Avenida Omar Sabbag – numa extensão total nas duas vias de 3,9 mil metros, contando os dois sentidos. O serviço será executado entre a Rua Engenheiro Gottardo Bottarelli e a BR-476.

A renovação destas duas importantes vias será feita, primeiramente, no sentido Alto da XV/Cristo Rei - Jardim Botânico. Depois desta etapa, as equipes retornarão no sentido contrário, começando os trabalhos na Lothário Meissner e seguindo pela Omar Sabbag, sentido Cajuru/Jardim Botânico - Cristo Rei/Alto da XV.