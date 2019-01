Shopping Curitiba terá fim de semana com descontos de até 70%

Augusto Tortato e Alex Franco | contato@curitibacult.com.br | www.curitibacult.com.br

Está na hora da primeira grande liquidação do ano no Shopping Curitiba. O Ponto Mix acontece neste fim de semana, de 11 a 13 de janeiro, com descontos que chegam a 70%. Diversas de diferentes segmentos participam da campanha.

Na Ótica Winnikes, os óculos escuros da Tom Ford que custavam R$ 1.396 agora saem por R$ 698. Já na Big Ben os clientes encontram relógio da marca Calvin Klein que era vendido por R$ 926 e agora, na liquidação, custa R$ 555.

Quem procura peças de vestuário em promoção, lojas como Schooner, Miis e Piticas são algumas das opções. Já no que se refere a calçados, Arezzo e Sport Tênis estão na Liquida Ponto Mix.

Ainda é possível adquirir produtos mais baratos em perfumaria, acessórios, livrarias e muito mais.

A tradicional campanha Ponto Mix é uma ação da brMalls e está em sua 26ª edição. A liquidação irá colorir os corredores do Shopping Curitiba com uma comunicação visual toda em amarelo e preto, criando atmosfera agradável para todos que forem aproveitar as compras, além de diferentes ações, como presença de DJ.

Bohem

ian Rhapsody volta aos cinemas

Música, cinema e a banda Queen foram a receita perfeita para a consagração de “Bohemian Rhapsody” no Globo de Ouro. O longa levou o prêmio de Melhor Filme Drama e Rami Malek, que interpreta Freddie Mercury, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Drama. O sucesso levou o filme de volta a mais de 20 salas de cinema além das 50 salas que ainda exibiam o filme.

O filme, que foi lançado em mais de 750 salas em todo o país, atraiu mais de um milhão de espectadores nos seus primeiros 12 dias em exibição e agora retorna a várias salas em 27 cidades - incluindo Curitiba.

Diversão

Park Tupã está de volta a Curitiba

Quem disse que Curitiba não tem parque de diversões? O famoso Park Tupã está de volta à capital onde funcionará no seu local de costume: no estacionamento do Pinheirão. Os valores das entradas são de R$30 nos dias de semana e R$40 para sábados, domingos e feriados. Quem for na quarta-feira (alô Regina George), paga o valor de R$20, imprimindo o bônus no site do parque. Os valores dão direito a entrada em todos os brinquedos do parque. Entre os brinquedos estão o famoso Kamikaze, a Roda Gigante, a Zyklon que é a montanha russa e o Evolution que tu roda no céu até não querer mais. Ao todo são mais de uma tonelada de equipamentos e mais de 200 mil lâmpadas que dão inveja a qualquer decoração de Natal.