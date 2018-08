Sol predomina em todo o Estado nesta terça. Chuva retorna na quarta

Da Redação Bem Paraná com sites

O tempo está mais estável nesta terça-feira (7) e o sol predomina em praticamente todas as cidades do Paraná. Ainda há um pouco mais de nuvens sobre as áreas de divisa com o Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas sem registro de chuva. As temperaturas se elevaram gradativamente e a sensação de frio diminui rapidamente. Nas próximas horas o tempo não apresenta mudanças significativas. No começo da tarde de terça, fazia mais de 20ºC em Curitiba.

Mas, na quarta-feira (8) uma nova frente fria se forma no Continente e avança pelo Oeste do Paraná. "Com uma presença de umidade e calor na atmosfera a partir do Mato Grosso do Sul, Paraguai e sul do Brasil, nuvens de chuva se desenvolvem e se aproximam da faixa oeste da região sul. Com isto no Paraná, é previsto mudança nas condições do tempo, inicialmente a partir do Oeste, com algumas chuvas irregulares. Contudo, no leste do Paraná ainda faz um pouco de frio pela manhã", diz mensagem no portal do Simepar.