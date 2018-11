Sopro5 Quinteto apresenta obras emblemáticas na Capela Santa Maria

Da redação

Hojem, o Sopro5 Quinteto apresenta o “Sopro5 em Concerto” na Capela Santa Maria, importante espaço brasileiro da música de câmara. A apresentação acontecerá às 19h30, com entradas a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) - os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria da Capela.

O programa é composto por duas obras emblemáticas da música de concerto: a suíte Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel, e a composição Quintet Op.43, de Carl Nielsen. Three Shanties for Wind Quintet, obra de Malcolm Arnold também integrará o repertório.

Fabricio Ribeiro, flautista do Sopro5 Quinteto, comenta que o tema dos concertos e os espaços de apresentação trazem relações ora intuitivas ora lógicas. “Para este programa, que contempla obras mais tradicionais, como o quinteto do compositor dinamarquês Carl Nielsen e a versão da famosa Le Tombeau de Couperin, do compositor francês Maurice Ravel, acreditamos ser interessante realizar as apresentações em um dos espaços mais icônicos da música de câmara no Brasil: a Capela Santa Maria”, conta.

A Temporada 2018 do Sopro5 Quinteto faz parte do Circuito Cultural Ademilar, uma iniciativa que apoia cerca de 20 projetos de música, arte, teatro e dança em Curitiba. Os concertos foram viabilizados mediante Lei do Mecenato Municipal pela Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, uma das maiores incentivadoras da cultura local.

O último concerto do ano, “Villalobiando”, será realizado em 27 de novembro, fechando a temporada composta por sete apresentações.

O grupo

Formado por cinco músicos, o Sopro5 Quinteto é composto pelos instrumentos fagote, trompa, clarinete, oboé e flauta. Em suas apresentações, o grupo dá atenção especial à divulgação da música brasileira e, neste ano, realiza uma temporada inédita de concertos, com um repertório variado, que dialoga com vários estilos.

Segundo Marcelo Oliveira, clarinetista do grupo, as apresentações servem para estimular o interesse da população por músicas de câmara. “O circuito de música de câmara é muito limitado em Curitiba. Em geral, ele acontece em âmbito fechado. Não há uma programação desse tipo em teatros mais afastados do centro ou fora do ambiente acadêmico. Portanto, nós agimos para promover um ciclo alternativo desse estilo na cidade”, afirma.



Serviço

Sopro5 em Concerto

Quando: hoje, às 19h30

Onde: Capela Santa Maria

Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro

Quanto: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada