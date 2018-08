Sport coloca ingressos a R$ 10 para receber o Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Sport Recife fazem um confronto direto neste domingo (dia 2), na Ilha do Retiro, na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time pernambucano decidiu renovar a promoção da última partida e colocou ingressos a partir de R$ 10. No último jogo em casa, recebeu 16.400 torcedores e acabou perdendo para o América-MG. O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas.

O Sport tem média de 11.438 pagantes por jogo no campeonato – é o 12º no ranking de público. O Paraná é o 19º em bilheterias, com 6.785 pagantes por partida.

O setor mais barato no estádio do Paraná Clube, a Vila Capanema, tem ingressos a R$ 60.

No momento, os dois times amargam os maiores jejuns do Brasileirão 2018.

O técnico do Paraná, Claudinei Oliveira, tem um desfalque e um reforço garantido na escalação.

O Paraná tentará encerrar um jejum de 22 anos. A última e única vez que venceu como visitante o Sport foi em 1996, pelo Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. Depois daquele confronto, foram seis jogos em Pernambuco e seis derrotas paranaenses.