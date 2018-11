Sport e Flamengo jogam por esperança na reta final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sport e Flamengo jogam neste domingo (18), às 17h, no Recife, pela 35ª rodada do Brasileiro, para manter acesa a esperança nessa reta final do Campeonato Brasileiro.

O clube carioca precisa da vitória para diminuir -ou ao menos preservar- a diferença de sete pontos para o líder Palmeiras e tentar reverter a situação com nove pontos a disputar nas três últimas rodadas. Já a equipe pernambucana precisa do resultado para permanecer fora da zona do rebaixamento.

Para alcançar o objetivo, o Sport espera contar com a força da torcida na Ilha do Retiro. O técnico Milton Mendes promete que o time irá retribuir o incentivo com garra em campo.

“Nos últimos jogos aqui na Ilha a nossa torcida tem sido gigantesca. Ela tem nos abraçado com força e dentro de campo e temos tentado dar o nosso melhor”, disse.

O treinador também reconheceu a dificuldade da partida, mas que o planejando prevê manter o foco até a última rodada. “Nossa meta está traçada e vamos alcançá-la jogo a jogo. Sem dúvida nenhuma, se conseguimos vencer esse jogo, que vai ser uma partida difícil, logicamente estaremos mais perto do nosso objetivo. Certamente não é um jogo de vida ou morta, é importante sim mas temos outros três jogos ainda”, explicou.

O meia Gabriel, recuperado de contusão, e o lateral direito Cláudio Winck, que cumpriu suspensão contra o Vitória, voltam ao time titular do Sport. Com Raul Prata suspenso, a dúvida é para a lateral esquerda. Sander, o titular da posição, está no departamento médico e é dúvida. Evandro é opção, assim como o zagueiro Ronaldo Alves -nesse caso, Ernando seria deslocado da zaga para a lateral.

Já o Flamengo vai contar com Henrique Dourado como titular. O autor do gol da vitória sobre o Santos deve herdar a vaga de Uribe, que deixou a partida de quinta-feira contundido e não joga Recife. Renê, Willian Arão e Lucas Paquetá voltam após cumprirem suspensão. Por outro lado Pará e Rodinei serão ausências por tomarem o terceiro cartão amarelo. Klebinho, da base, deve ganhar um oportunidade. Diego, suspenso, e Trauco, na seleção peruana, também estão fora.

Para o goleiro Cesar, herói do jogo contra o Santos por defender um pênalti, acredita que o elenco e a força do clube são capazes de compensar as ausências.

“O Flamengo é uma equipe com excelentes jogadores, renomados e um clube com uma dimensão histórica enorme no cenário nacional e mundial. Temos nossas armas também”, afirmou.

SPORT

Mailson; Claudio Winck, Ronaldo Alves (Evandro), Adryelson e Ernando; Marcão Silva, Jair, Matheus Gonçalves, Gabriel e Michel Bastos; Hernane.

T.: Milton Mendes

FLAMENGO

Cesar; Klebinho, Leo Duarte, Rever e Renê; Cuellar, Willian Arão e Lucas Paqueta; Everton Ribeiro, Vitinho e Henrique Dourado.

T.: Dorival Junior

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Raphael Klaus (SP)