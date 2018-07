Subtropikal reúne Flora Matos, Rael, Teto Preto e Rico Dalasam

Redação Bem Paraná, com assessoria

Neste sábado, dia 14 de julho, a cidade de Curitiba vai receber o Festival Subtropikal 2018. O evento, que será realizado no galpão industrial Usina 5, terá como grandes atrações o projeto Nave Convida com Rael, Flora Matos, Rico Dalasam e Dow Raiz, o grupo paulistano Teto Preto, além de uma pista assinada pela Discoteca Odara, que apresenta o Sul-Africano Esa.

O Usina 5 é um complexo de galpões construído há pouco mais de meio século, onde se fabricava açúcar, sal e café. Agora ele é parte viva de Curitiba, foi revitalizado e preparado para se tornar palco de grandes eventos culturais alternativos, local ideal para o encontro de artistas tão plurais para o Subtropikal 2018.

O Nave Convida é muito mais que um show, é uma reunião entre amigos, só que no palco. O produtor cultural Nave, indicado a dois Gammys Latinos, convidou artistas com quem trabalhou ou tem muita admiração para dividirem o palco em um único show, cantando suas músicas favoritas. O formato do show nasceu em São Paulo, em 2014, e desde então reuniu grandes nomes brasileiros. Na capital paranaense, participam do projeto artistas que estão ganhando muito espaço no cenário nacional nos últimos anos, entre eles Rael, Flora Matos, Rico Dalasam e Dow Raiz.

Outra grande atração da festa será o provocador grupo paulistano Teto Peto, parte do crew MAMBA NEGRA, que apresenta sua performance sensorial em Curitiba pela primeira vez. Formado pelos músicos Zopelar (synths), Carneosso (voz) e Bica (percussão e trambone), o Teto Preto apresenta um som poderoso que mistura os mais variados subgêneros da eletrônica com o melhor da música brasileira, criando um som único e original. Completam a programação os DJs RHR, Cauana Stival, Zopelar, Dani Souto e Bila Sampaio, além do “digger” Sul-Africano Esa Williams, sensação do festival holandês Dekmantel.

O Festival Subtropikal 2018 será realizado na Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 - Prado Velho), neste sábado (14), a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 55 e podem ser adquiridos antecipadamente no site www.sympla.com.br/subtropikal. Mais informações no site www.subtropikal.com.