Sucesso no Rio, ‘Primavera Leste’ retorna a Curitiba

Da redação

A Minha Nossa Cia de Teatro estreou o espetáculo musical ‘Primavera Leste’ em abril de 2016, com grande sucesso de público, no teatro Novelas Curitibanas. Já em 2017, a companhia realizou temporada na Caixa Cultural do Rio de Janeiro.

Após performance histórica na Mostra Novos Repertórios 2018, em agosto, quando lotou o Guairinha, o grupo reapresenta ‘Primavera Leste’ de 15 de novembro a 2 de dezembro, de quinta a sábado às 20 horas e domingos às 19 horas, no teatro José Maria Santos, a última temporada em Curitiba. Os ingressos estão à venda aos preços populares de R$23 e R$11,50 (meia entrada).

Em 2019, a Minha Nossa leva para Belo Horizonte o espetáculo ‘O Leão no Aquário’, segunda parte da trilogia do ‘Projeto Câmbio’, que tem ‘Primavera Leste’ como primeira experiência, e prepara a produção de ‘O Homem Feio’, terceira montagem do projeto, que promove intercâmbio entre artistas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.

Serviço

O que: ‘Primavera Leste’

Quando: de amanhã 2 de dezembro - quinta a sábado às 20 horas e domingos às 19 horas

Onde: Teatro José Maria Santos

Local: Treze de Maio, 655 – São Francisco

Quanto: R$23 – R$11,50