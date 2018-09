Tambores japoneses comemoram a chegada da primavera, que vai ser chuvosa

Da Redação Bem Paraná

O final de semana foi da 28ª edição do Haru Matsuri - Festival da Primavera da comunidade nipo-brasileira de Curitiba. A festa, que atraiu milhares de pessoas no sábado (22) e domingo (23) até o pavilhão de eventos do Parque Barigui, comemora a chegada da primavera, estação das flores, perfumes, cores e, neste ano, de muita chuva.

Segundo as previsões preliminares dos institutos de meteorologia, a estação deve ser mais chuvosa que o normal, inclusive com temporais. Segundo o Sistema Metorológico do Paraná (Simepar), as chuvas acumuladas médias mensais em setembro variam de 77 mm a 180 mm no Estado, mas em Curitiba e região variam entre 117 mm aos 137 mm. Esse valores devem ser ainda maiores neste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a possível presença do El Niño, as chuvas na região Sul do País deverão ficar acima da faixa normal nos três Estados.

A previsão do Climatempo é ainda mais `catastrófica´. Segundo o instituto, além da passagem das frentes frias, intensas áreas de instabilidade também podem passar sobre a Região provocando volumes de chuva extremamente elevados, acima dos 100 mm, em poucas horas.

Isso também significa mudanças bruscas no clima. Esta semana, por exemplo, o curitibano vai ter temperaturas máximas de 31ºC hoje a 18ºC na sexta-feira, intercalados com dias de sol e de chuva.