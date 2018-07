Teatro do Paiol tem programação curitibana nesta semana

Da redação

Os Projetos Terça Brasileira e Paiol Musical trazem músicos curitibanos para movimentar essa semana no Teatro do Paiol. A programação começa hoje, com o multi-instrumentista Leandro Leal lançando o CD Caixinha de Bolso e na sexta-feira e sábado (20 e 21), a cantora Dani Zan apresenta Viola, Samba e Loop. Os shows acontecem sempre às 20h.

Os músicos foram selecionados pelos editais Terça Brasileira e Paiol Musical, Projetos da Fundação Cultural de Curitiba com o objetivo de proporcionar um espaço permanente de divulgação dos talentos musicais da cidade e da produção musical dos artistas de Curitiba, levando ao público espetáculos de qualidade, mostrando as diversas vertentes da música com repertórios variados e composições próprias.

Caixinha de Música com Leandro Leal

No Terça Brasileira, Leandro Leal apresenta na diversidade é a sua principal característica, com fortes influências da música paranaense, o repertório perpassa por vários estilos como o baião, jazz, bossa-nova, rock´n roll e o rap. As músicas são cantadas e instrumentais e os arranjos valorizam a magia na simplicidade e originalidade, que envolvem os ouvintes em uma atmosfera própria.

O Leandro estará ao lado de Gilson Hack (violão e guitarra), Giorgio Bonfanti (contrabaixo acústico), Marcela Zanette (flauta transversal) e Rafael Halama (saxofone e flauta transversal).

Dani Zan – Viola, Samba e Loop

Durante o fim de semana, o Paiol Musical apresenta Dani Zan, uma Intérprete, compositora e multi-instrumentista que se identifica com essa concepção de intertextualidade, na mistura de gêneros brasileiros ao pop. O repertório é composto de canções autorais, que vão de “É tudo Tom Jobim”, parceria com o bandolinista e violonista Eduardo Ramos, à premiada canção “Amor Gramatical”.

Na quinta-feira (19/7), às 19h, Dani participa ainda de um workshop no Conservatório de MPB de Curitiba. O bate-papo é uma forma de permitir a participação da comunidade curitibana no compartilhamento dos gêneros trabalhados pelo grupo, forma de trabalho e tendências da música brasileira popular atual.

Serviço

Caixinha de Música com Leandro Leal

Onde: Teatro Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho)

Quando: Hoje, às 20 horas

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Show de Dani Zan – Viola, Samba e Loop

Onde: Teatro Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho)

Quando: Sexta-feira (20) e sábado (21), às 20 horas

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Bate-papo com Dani Zan

Onde: Conservatório de MPB de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Quando: Quinta (19), às 19 horas

Quanto: Grátis