Técnico do Atlético diz que vai mudar o time a cada jogo

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, avisou que não tem um "time ideal" definido e que vai fazer mudanças na escalação a cada partida. “Vai variar muito jogo a jogo. Vai depender das características do adversário, das características do local e do momento dos nossos jogadores. Isso vai variar bastante. Temos que pensar jogo a jogo. E temos que pensar também no desgaste físico”, declarou o treinador.

Sobre a vitória sobre o Caracas, elogiou o desempenho da equipe. “Conseguimos ter o domínio do jogo a maior parte do tempo. Finalizamos mais, ficamos mais com a bola que eles. Nosso intuito era vencer o jogo, não pensamos em jogar com o regulamento”, argumentou.