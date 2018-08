Técnico do Paraná Clube defende o estilo de jogo “reativo”

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Claudinei Oliveira, deu sinais que adotará um estilo de jogo reativo no Campeonato Brasileiro. Nas outras duas vezes que comandou a equipe, em 2014 e em 2016, jogou dessa maneira, ou seja, com forte defensa e aposta na velocidade do contra-ataque.

Para Claudinei, o estilo reativo, porém, não é apenas utilizado por equipes com menos recursos. “Fizemos isso no Avaí no ano passado. Tivemos a mesma pontuação do Vitória. Não é apenas questão de orçamento, mas o campeão do ano passado e o líder deste ano jogam assim também”, declarou. “Temos Silvinho, Rodolfo, Carlos e Grampola. Então, temos jogadores para jogar de maneira reativa. É organizar de trás para frente e todo mundo se comprometendo na marcação. Temos jogadores com capacidade de definir o jogo para a gente”, comentou.

O técnico anterior, Rogério Micale, adotou estilos diferentes a cada partida. Variou o esquema tático e a escalação conforme o adversário. Contra o Ceará, por exemplo, o time usou um estilo propositivo, ficando mais com a posse de bola. Na maioria dos jogos fora de casa, Micale adotou um estilo reativo. “Ele (Micale) tem suas ideias e eu tenho as minhas. Tem muita coisa boa, porque ele é competente. Não precisa ser uma mudança radical. Algo não estava dando certo. É se precaver um pouco mais e sair na boa”, comentou Claudinei. “Se você não está fazendo tantos gols, você não pode sofrer gol todo jogo. A chance de ganhar fica muito pequena. É organizar de trás para frente, bem organizado defensivamente, que todo mundo se comprometa na marcação”, argumentou.

Quando ao esquema tático, Claudinei não deu pistas, mas a tendência é que use o 4-2-3-1, adotado por ele em 2014 e em 2016. A provável escalação para estreia é Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela e Wesley Dias (Jhonny Lucas); Rodolfo, Caio Henriqu e Silvinho; Carlos (Rafael Grampola).

ESTILO REATIVO

O jornalista Leonardo Miranda explica melhor o que é "estilo reativo". "Uma definição simples para futebol reativo: equipe que prefere reagir ao adversário, seja esperando no contra-ataque, seja marcando alto, no campo de ataque. Normalmente, olhamos apenas a bola. Ela é a estrela do futebol, mas não a única. O futebol é composto também de espaço, tempo e jogadores. Todos se combinam entre si e criam relações complexas. O que caracteriza um time em reativo ou não é o controle que ele tem dessas variáveis. Normalmente, equipes reativas escolhem em controlar o espaço e o tempo e deixar a bola com o adversário", define Miranda. Veja o texto completo do jornalista clicando aqui.