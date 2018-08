Técnico do Paraná Clube reclama de pênalti não marcado

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Rogério Micale, reclamou de pênalti não marcado pela arbitragem nesse domingo (dia 5), contra o Ceará, na Vila Capanema. “A fase já é complicada. E daí a arbitragem vem aqui e não dá pênalti. E aí, na sequência, teve um empurrão inferior àquele e ele deu falta”, declarou.

Sobre o jogo, Micale destacou o desempenho da equipe. “Não tem mais o que falar. Foi 21 a 4 em finalizações. Mas o importante é quando a bola entra. No início do jogo, o time estava bem encaixado. Fizemos um erro grave de posicionamento. Permitimos o atleta do Ceará girar. Daí em diante, o time caiu, não fomos tão bem. Sentimos o gol. Fomos para o vestiário e tentamos as mudanças. Voltamos melhor e tivemos as chances de empatar”, comentou.

Perguntado se pensa em pedir demissão, por causa dos protestos de torcedores, Micale disse que segue no cargo. “O protesto é normal. O torcedor sai chateado. A gente infelizmente não está dando o retorno de ganhar jogo. Até tem bons números, mas não adianta mais falar. O importante é quando se ganha. Tenho contrato com o clube. Essa é uma pergunta para ser feita à diretoria”, afirmou. “Eu não faço gol. O meu papel é esse: 21 finalizações. Mais que isso eu não consigo fazer. Estou fazendo o meu trabalho”, disse.