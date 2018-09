Tempestade Florence já causou 15 mortes nos Estados Unidos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades dos Estados Unidos afirmaram que a tempestade Florence já deixou ao menos 15 mortos desde que atingiu o país na sexta-feira (14). Segundo governos locais, foram dez mortes na Carolina do Norte e cinco na Carolina do Sul.

Em entrevista coletiva neste domingo (16), o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, informou que mais de 900 pessoas foram resgatadas das enchentes e 15 mil permanecem em abrigos. Cerca de 761 mil casas e empresas ficaram sem energia na região.

Em Fayetteville, na Carolina do Norte, autoridades pediram que milhares de moradores próximos aos rios Cape Fear e Little River deixassem suas casas até a tarde de domingo, devido ao risco de inundação. Em New Bern, na confluência de dois rios, o Florence deixou o centro da cidade debaixo d'água.