Terceiro boletim do ano mostra Paraná com 15 casos autóctones de dengue

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, nesta terça-feira (26), o terceiro boletim da dengue do ano epidemiológico de 2018/2019. Segundo o boletim, de 1º de agosto até ontem eram confirmados no Estado 19 casos da doença, sendo 15 autóctones, ou seja, contraídos dentro do território paranaense.

Os números ainda são bem menores que o dos últimos anos. Nos dois últimos anos epidemiológicos o Paraná registrou os menores números de casos da dengue — 870 (2016/2017) e 992 (2017/2018). Mas, no período de 2015/2016, o Estado registrou o recorde de casos da doença (56.351), com 63 mkortes em decorrência da doença.

Atenção

Apesar dos números baixos consecutivos, as autoridades da saúde orientam que o momento é de cuidado. Deve-se manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Os cuidados devem ser intensificados neste período de chuvas que começa agora.