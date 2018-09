Thaila Ayala diz ainda não ter planos de casar com Renato Góes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Thaila Ayala, 32, afirmou que ainda não tem planos de se casar com Renato Góes, 31, seu namorado. "Nosso namoro está ótimo. Acho que todo mundo que está numa relação quer estar junto", contou Thaila.

"Não é nem casar, cerimônia, noivo... mas, assim, o projeto de vida quando você está junto é estar cada vez mais junto e construir família", afirmou a atriz e modelo.

"Então é claro que isso faz parte dos nosso pensamentos [ficarmos juntos] e não planos propriamente ditos, mas nosso pensamento e nossa vontade com certeza é estarmos juntos", afirma Thaila.

A atriz estreia o longa Coração de Cowboy na próxima quinta (27). No filme, ela interpreta Paula, que faz par romântico com Gabriel Sater, filho de Almir Sater e protagonista da trama. Thaila é de Presidente Prudente [558 km de São Paulo], e afirma que o longa é uma volta às origens.

"Quando eu recebi o convite para viver a Paula tinham várias coisas que me interessaram: o trabalho, o diretor, o roteiro e a personagem Paula", contou Thaila. "A personagem é tão eu. Tento sempre escolher personagens que fogem de mim, mas ela veio com tanta força na minha história que tive que fazer. Acho que foi a junção de tudo que me convenceu a fazer o filme", disse a atriz.

Thaila ainda afirmou que a personagem tem o temperamento parecido com o dela. "Andar descalça com o pé na terra vermelha, trazer aquela energia, é algo que eu sempre faço quando vou para Prudente", afirma ela. "Falar desse universo do interior e contar a história das minhas origens tem um gostinho especial", afirma

Além do filme, Thaila está gravando uma nova série da Netflix chamada "Coisa mais Linda" que se passa em 1959. "São cinco mulheres da época com histórias que se entrelaçam com a Bossa Nova", relata Thaila. "Minha personagem é a Helô, jornalista e começa a escrever na redação de uma revista feminina e começa a quebrar todos os paradigmas, que só falavam como a mulher tinha que ser", conta a atriz.

"Vimos uma revista real da época que dizia 'se o seu marido fuma, não reclame das bitucas, espalhe mais cinzeiros pela casa', e era uma revista totalmente voltada para o público feminino", relata Thaila. A previsão de estreia da série é março ou abril de 2019.

Thaila pretende ficar no Brasil pelos próximos meses e em janeiro deve voltar a Los Angeles para filmar um novo longa, dessa vez de terror.