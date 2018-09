Trabalhador sem estudo é o que mais desiste de buscar vaga de emprego

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metade dos trabalhadores que desistiram de procurar uma vaga de emprego por estarem sem esperança -chamados de desalentados- tem o ensino fundamental incompleto, segundo dados divulgados na quinta-feira (20) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Essa desesperança atinge ainda mais as mulheres, que hoje representam 54,7% do grupo de desalentados. A análise do Ipea é feita com base nos dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, e tem como base o segundo trimestre deste ano.

Segundo Maria Andréia Parente Lameiras, técnica de planejamento e pesquisa do instituto, as mulheres sem estudo sofrem sem perspectivas e, por isso desistem de buscar vagas. "Muitas não são chefes de família e, quando encontram uma possível colocação, a avaliação é de que pagar para alguém para olhar os filhos fica até mais caro", avalia.

Por faixa etária, o desalento é maior entre os jovens de 18 a 24 anos e chega a atingir 25,3%.

Já dentre os menos desesperançados estão os chefes de família, que correspondem a 30,8%. Maria Andréia acredita que, por ser responsável pelo lar, esse trabalhador não desiste fácil.