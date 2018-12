Trens terão passeios de Natal em cidades do interior de SP neste fim de semana

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Trens turísticos que operam em cidades do interior de São Paulo oferecerão a partir deste sábado (8) passeios especiais de Natal, com decoração especial e a possibilidade de o Papai Noel entregar presentes às crianças.

Estão previstas cinco datas com roteiros natalinos, sendo quatro percorrendo trilhos da Estrada de Ferro Campos do Jordão e um na rota entre Campinas e Jaguariúna, da extinta Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.

A partir deste domingo (9), o Trem do Papai Noel fará passeio em Campos do Jordão e Pindamonhangaba. Serão duas viagens por dia em cada cidade, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O passeio se repetirá nos dias 16 e 23.

As composições natalinas –disponibilizadas pelo quinto ano seguido– terão decoração temática, distribuição de doces e a presença do Papai Noel.

Em Campos do Jordão, segundo a secretaria, o trem partirá domingo às 15h02 e 16h02 da estação Emílio Ribas. Seguirá até a estação Abernéssia, de onde retornará sem paradas.

Os bilhetes custam R$ 12 e cada veículo comporta 64 passageiros. O percurso total, ida e volta, dura 30 minutos.

Já em Pindamonhangaba, o trem tem partidas marcadas para as 10h e 14h. Mais longo, o trajeto entre as estações Pindamonhangaba e Piracuama é feito em cerca de duas horas.

Os bilhetes custam R$ 13 (passagem de ida e volta) e o trem transporta até 56 pessoas por passeio.

Além desses seis horários nos próximos três domingos, no dia 25 a estrada de ferro fará um passeio chamado Trem de Natal, em Pindamonhangaba e Campos.

A diferença é que, nesta data, o Papai Noel não estará no trem. As viagens serão nos mesmos trajetos e horários das rotas dos dias 9, 16 e 23.

De acordo com a secretaria, não haverá reservas e crianças com até cinco anos, viajando no colo, não pagarão passagem. Os bilhetes estão sendo vendidos nas estações da Estrada de Ferro Campos do Jordão e no portal da cidade de Campos. Clique aqui para ver horários, endereços e telefones.

PRESENTES NO TREM

Além dos passeios operados pela Estrada de Ferro Campos do Jordão, outro trem que transportará a magia do Natal será o operado pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) entre Campinas e Jaguariúna.

O Expresso Noel fará o percurso à noite, neste sábado. É a única data prevista para o trem natalino neste ano no calendário da associação.

O trem decorado com luzes partirá da estação Anhumas, em Campinas, às 18h –a ABPF pede que os passageiros cheguem às 17h– e percorrerá os 24 quilômetros de trilhos até a estação Jaguariúna.

O fim do passeio está previsto para as 21h30.

A locomotiva usada será uma diesel elétrica –que no passado atendeu a Companhia Paulista de Estradas de Ferro–, que levará nove carros de passageiros, com capacidade para 343 pessoas.

Sete dos carros de passageiros são convencionais, enquanto os outros dois são restaurante e um panorâmico.

O Papai Noel chegará à estação de Campinas num trem e, de lá, seguirá com a composição até a cidade vizinha. Há a opção, segundo a ABPF, de ele entregar presentes às crianças, caso os pais levem o presente (há uma taxa de R$ 30) e também doem um brinquedo usado para uma instituição de caridade.

Os ingressos custam R$ 150 (adultos) e R$ 100 (crianças de 6 a 12 anos). Crianças de até 5 anos não pagam, viajando no colo dos pais.