Nós, do Curitiba Mil Grau, trocamos uma ideia com o palhaço da Rua XV. Conhecido como Sombra, ele trabalha há mais de 16 anos ali. Na entrevista, o artista nos contou como é seu dia-dia e curiosidades que acontecem na rua mais movimentada da Capital. Não ganho mal. Sei que tem gente que trabalha o dia inteiro para ganhar 35 pilas. EO jpa tirei três vezes mais em meia hora. Para mim, é um ótimo trabalho. No fim de ano, a gente enche os bolsos. Tem os turistas, vem uma grana forte. O curitibano não dá valor para a gente, vive muito na pose, disse ele.

O Sombra contou que um dos maiores problemas é o risco de agressão. Tem cara querendo meter a mão na nossa cara. As pessoas não se tocam que, se agredir o artista na frente do público, o público vai ficar revoltado. A pessoa acha que está fazendo um grande ato, o de agredir, e sai daqui dez vezes pior. Teve cara que teve que sair escoltado.

