Urbs reforça linhas de ônibus para atender vestibulandos da UFPR

Redação Bem Paraná

Várias linhas de ônibus circularão especialmente neste domingo (21/10) para atender os candidatos da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O reforço feito pela Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) atenderá pontos da cidade onde acontecerão as provas. Em todos os endereços, os portões serão fechados às 13h30 para aplicação das provas, das 14h às 19h.

Os ônibus com atendimento especial serão a linha Universidade Positivo e Campina do Siqueira/Colégio Paranaense, que começam a circular entre 10h e 11h até o término das provas. Estas linhas não funcionam aos domingos, apenas para atendimentos especiais, como vestibulares.

Os inscritos também podem consultar a tabela horária dos ônibus no site da Urbs (www.urbs.curitiba.pr.gov.br) ou ainda pelo Itibus, ferramenta que mostra em tempo real a localização do ônibus, itinerários, tabela horária e avisa qualquer alteração prevista.

“O ideal é que os estudantes que forem usar o transporte coletivo para chegar aos locais de provas se programem com antecipação, pois domingo sempre tem bloqueios de trânsito devido a corridas de rua e outros eventos”, alerta Adão José de Lara, técnico da área de Programação do Transporte da Urbs.

Veja aqui a programação das linhas disponíveis para os locais de prova.