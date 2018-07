Uso de bicicleta diminui quase 400 mil toneladas de gases poluentes por ano

Cada um dos mais de 8 mil brasileiros que usam a bicicleta no lugar do carro como meio de transporte deixam de emitir 4,4 kg de CO2 por ano. Já os que usam o ônibus evitam jogar na atmosfera 41,9 kg da mesma substância no mesmo período. Esta estimativa faz parte de um estudo que revela o papel da bicicleta em cinco dimensões, analisando vários aspectos socioeconômicos e comportamentais. O estudo chamado “Economia da Bicicleta no Brasil” é uma parceria da Aliança Bike e o LABMOB (Laboratório de Mobilidade Sustentável, da UFRJ). Um dos pontos do estudo são os benefícios relacionados ao uso da bicicleta como uma maneira real de influenciar tanto o clima, quanto redução da emissão de gases poluentes.

Rio Paraná será recuperado com recursos do Estado

Municípios do Noroeste do Paraná vão receber recursos do Governo do Estado para recuperar e preservar áreas degradadas. A governadora Cida Borghetti esteve em Porto Rico e assinou convênios para repasse de recursos a sete municípios da região, a maioria às margens do Rio Paraná. São eles Porto Rico, São Pedro do Paraná, Terra Rica, Tapira, Marilena, Querência do Norte, Loanda. Os valores somam R$ 7,4 milhões, repassados por meio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). São projetos de desassoreamento, reposição da mata ciliar, construção de trapiches, calçamentos, além da criação de áreas de lazer e estacionamentos em alguns trechos, entre outras ações em benefício do meio ambiente, moradores e turistas.

L’Oréal Brasil inaugura sistema de painéis solares do RJ é inaugurado

A L’Oréal Brasil inaugura em seu Centro de Pesquisa & Inovação no Rio a 2ª maior usina de painéis solares em geração de energia do estado, com 390 kWp, atrás apenas do sistema do AquaRio. Esse é o primeiro site da L’Oréal no país a usar o sistema solar como fonte de energia. A meta é instalar um sistema de painéis solares de dimensões maiores na fábrica de São Paulo até meados de 2019. O investimento em geração própria de energia faz parte do compromisso de sustentabilidade do Grupo Sharing Beauty With All, que busca transformar a cadeia de valor em busca de um impacto positivo. O programa tem dois focos principais: Mudanças Climáticas e Protagonismo Social.