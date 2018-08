Veja dicas de como preparar uma lancheira saudável para seu filho

Redação Bem Paraná com assessoria

As aulas finalmente voltaram e depois de um longo e proveitoso período de descanso, é hora das crianças voltarem à rotina, que, agora, passa a ser mais atarefada e com mais horas fora de casa. Enquanto os hábitos antigos não voltam e os pais ainda se esforçam para organizar a vida da família, é melhor redobrar a atenção e não descuidar da alimentação.

A preparação da lancheira requer tempo, paciência e disposição dos pais que querem fugir dos alimentos ultraprocessados, fritos ou açucarados – frequentemente encontrados na maioria das cantinas das escolas brasileiras – além da preocupação em agradar paladares tão críticos nessa idade.

Manter uma alimentação leve e saudável é um hábito essencial que garante qualidade de vida e prevenção à inúmeras doenças, podendo ser adquirido, principalmente, nas primeiras fases de vida da criança. Por isso, sempre que possível, tente introduzir na rotina de casa o consumo de alimentos saudáveis e naturais.

Confira as dicas que o chef de cozinha Chef Amilcar Azevedo, do Gourmetzinho, preparou para os papais que não sabem o que fazer nesse momento:



1. Na ponta do lápis!

As crianças gostam de saber o que vai acontecer ao longo do dia, então, seguir uma rotina evita estresse e ansiedade desnecessários, além de colaborar para que elas cresçam seguras e independentes. Por isso, faça um planejamento semanal e organize o que gostaria que seu filho comesse na escola durante os cinco dias da semana.

2. Natureba, sim

O óbvio também precisa ser dito. Ofereça sempre alimentos in natura para seu filho: evite açúcares, refinados ou conservantes. Uma alimentação leve e equilibrada permite que as crianças recebam todo o aporte de vitaminas e nutrientes e sejam menos suscetíveis a doenças relacionadas à obesidade – que aumentou 600% em 30 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

3. Ultraprocessados nunca mais

Os alimentos ultraprocessados são grandes vilões da alimentação infantil. De acordo com um estudo da Universidade de Glasgow, as comidas ultraprocessadas de bebês costumam ter vegetais mais adocicados, o que implica em uma mudança no paladar das crianças. Além disso, esses alimentos possuem calorias vazias, ou seja, não agregam valor nutricional ao produto.

4. É preciso insistir!

Se não é fácil inserir novos hábitos na vida de um adulto, imagine na de uma criança! Por isso, é normal que elas não queiram provar novos alimentos nessa fase. Mas não vale desistir. Tente uma, duas, dez vezes... Só com foco e determinação é possível introduzir mudanças sutis e que trarão resultados significativos para vida da família.

5. O novo é sempre legal

A última dica para montar a lancheira saudável é apresentar alimentos novos sempre que possível. A curiosidade dos pequenos pode ser uma aliada nesse momento, então use e abuse de cores e formatos diferentes para incentivar o hábito de comer alimentos saudáveis e nutritivos desde cedo.

Sobre o Gourmetzinho

Há quatro anos o Gourmetzinho se destaca como uma alternativa saudável na alimentação de bebês e crianças. São opções completas, nutritivas, saborosas e livres de conservantes, feitas com produtos frescos e naturais.

O sabor é o principal diferencial das papinhas e comidinhas produzidas pelo chef Amilcar Azevedo. Cada receita é pensada de modo a se obter, além de todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento, um sabor único e especialmente adaptado para o paladar de cada fase da criança.

Os produtos podem ser encontrados na loja virtual (www.gourmetzinhocomidinhas.com.br) e também em lojas físicas ou pontos de revenda, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em outros estados, os produtos estão disponíveis pela rede Snack Saudável.

Todas as receitas são desenvolvidas pelo chef, que além de comandar as panelas do Gourmetzinho, Amilcar também é sócio da sanduicheria Mano e do restaurante NOU, do qual é chef de cozinha, ambos em Pinheiros.