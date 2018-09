Vestibular UFPR: sai a lista prévia de inscrições homologadas; ensalamento da 1ª fase sai em 17 de outubro

UFPR

A lista preliminar de inscrições homologadas para o Vestibular 2018/2019 da UFPR foi divulgada na segunda-feira (17) pelo Núcleo de Concursos (NC) e pode ser checada no link do NC. Os nomes dos candidatos foram distribuídos conforme o curso de escolha e a lista de concorrência. A lista definitiva será divulgada no dia 21, após prazo para interposição e julgamento de recursos administrativos.

Caso identifiquem problemas nas suas inscrições, candidatos têm até as 23h59 do dia 19 de setembro para recorrer da lista preliminar. O recurso deve ser protocolado por meio de mensagem do Sistema Interativo do Usuário disponibilizado no site do NC.

O Vestibular 2018/2019 visa preencher 5.421 vagas de graduação. No processo seletivo anterior, 55.179 candidatos concorreram a 5.439 vagas.

Ensalamento

O comprovante de ensalamento para a primeira fase do vestibular (prova objetiva) estará disponível na internet a partir do dia 17 de outubro. As provas serão no dia 21.

Os candidatos que atingirem, na primeira fase, a nota de corte do curso escolhido, continuam no processo seletivo. A convocação será em 5 de novembro.

Esses candidatos poderão conhecer o ensalamento a partir do dia 21 de novembro. As provas da segunda fase estão marcadas para os dias 25 de novembro (prova de compreensão e produção de textos – redação) e 26 de novembro (provas específicas e de habilidades específicas).

As informações sobre o vestibular estão disponíveis no edital e no Guia do Candidato. Os editais são sempre publicados no site específico do NC para o vestibular.

Isenções

Os resultados dos pedidos de isenção concedidos pela Lei n.º 12.799/13, referente a renda familiar, foram divulgados no dia 21 de agosto (consulte aqui). Já os relacionados à inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério do Desenvolvimento Social, estão disponíveis para consulta desde o último dia 6 (veja aqui).

Cotas

Candidatos que pleiteiam uma vaga reservada pelas políticas afirmativas da UFPR (para alunos de escolas públicas, de baixa renda, negros, pessoas com deficiência e indígenas) precisam ficar atentos às bancas de validação do Termo de Autodeclaração. Assim como no ano anterior, essa checagem será realizada antes da primeira fase do vestibular.

A convocação será publicada no próximo dia 21. As bancas serão realizadas de 24 de setembro a 11 de outubro, em dia e horário específico para cada candidato. De acordo com o edital do vestibular, interessados em concorrer às cotas poderiam indicar, no formulário de inscrição, uma segunda lista de concorrência, caso se encaixassem em outra política afirmativa.

Se o candidato não preencher os requisitos das listas indicadas, sua inscrição será migrada para a disputa pelas vagas da concorrência geral.

Dúvidas

A Central de Atendimento ao Candidato do NC-UFPR é o caminho para candidatos tirarem dúvidas sobre o processo seletivo.

São disponibilizados números de telefone — (41) 3313-8800 e (41) 3313-8801 — para atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

É possível também usar o sistema interativo, via internet, disponível no site www.nc.ufpr.br.

Já o protocolo e a recepção do NC funcionam de segunda a sexta, das 8 horas às 17h30.