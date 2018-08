Vicente Machado terá bloqueio parcial de trânsito a partir desta terça

SMCS

Uma quadra da Avenida Vicente Machado, entre a Alameda Presidente Taunay e a Rua Coronel Dulcídio, terá uma faixa a menos para circulação de veículos e vagas de estacionamento bloqueadas a partir das 9h desta terça-feira (7/8). Na quadra, será executada uma obra da Sanepar.

A interdição neste trecho deverá durar 60 dias. Durante este período, também serão bloqueados cerca de 40 metros das faixas de estacionamento nas quadras anterior e posterior da Vicente Machado.

A orientação da Superintendência de Trânsito (Setran) é que o motorista procure ruas adjacentes para circular pela região.

Trabalhos

Após os 60 dias previstos para a obra neste trecho, o trabalho será feito na Rua Coronel Dulcídio, entre a Avenida Vicente Machado e a Rua Gutemberg. Por ali, os serviços também devem durar cerca de 60 dias, com bloqueio da faixa da esquerda para circulação (sentido Praça da Espanha).

De lá, a obra segue para a Rua Gutemberg, no trecho entre a Coronel Dulcídio e a Alferes Ângelo Sampaio, com interdição da faixa da direita da via (sentido Hospital Militar). Novamente, o período estimado é de 60 dias.

Após a conclusão dos trabalhos na Gutemberg, a obra acontecerá na Ângelo Sampaio e na Alameda D. Pedro II, onde não será necessário o bloqueio nas ruas.

A estimativa para a execução total dos serviços é de oito meses.