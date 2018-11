Vilas gastronômicas: vários sabores em um só espaço

Ana Ehlert

Depois dos pólos, que consagraram a Avenida Manoel Ribas com o centro gastronômico italiano, Curitiba experimenta uma nova tendência no segmento com a criação das chamadas vilas gastronômicas. A primeira foi a Ca’dore Comida Descomplicada, inaugurada em janeiro de 2017, no bairro Bacacheri, com 40 espaços. Neste rastro vieram em seguida a Mondrí, primeiro na Getúlio Vargas, a do Aeroporto, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, Mercado Sal, no Portão, e a agora, no dia 5 de dezembro, o espaço Vila Urbana Gastronomia será aberto ao público, no Centro de Curitiba.

“Essa é uma tendência que está se aprimorando, a cada novo empreendimento”, avalia Fábio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar). Ele lembra que o setor é um dos que mais cresce. “De cada 10 empresas registradas na Junta Comercial, seis são do ramo”, conta.

Em resumo, o modelo adotado se trata de uma praça de alimentação, com espaços abertos e fechados, oferta diversificada na área gastronômica, com conteineres, que fazerm referêcia à comida de rua. Segundo Aguayo, essa a proposta que une o uso de contêineres e áreas de alvenaria. “O modelo foi importado pra Curitiba pelo dono do Ca’dore, o Ricardo Macedo”, conta.

“A consagração desta modalidade representa um novo conceito, presente em outros mercados, reflete as necessidades do mercado, em relação à segurança e custos para o empreendedor”, analisa Marcos Kahtalian, diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná (Sinduscon-PR). Ele cita ainda a comodidade do consumidor que passa a fazer “ um passeio” na hora de escolher onde comer com a família.

A Vila Urbana Gastronomia ocupa um terreno de 2.800 metros quadrados, bem no centro de Curitiba, e reúne 52 operações nas áreas de gastronomia, comércio e serviços. O espeço terá entradas pelas ruas Marechal Deodoro e José Loureiro e vai funcionar de segunda a segunda.

“Nossa intenção é resgatar o interesse das pessoas pelo centro, tradicionalmente um espaço apropriado pelo público e palco de movimentos culturais”, explica Roselis Aguiar, uma das sócias da Vila Urbana.

A Vila Urbana carrega no seu conceito o espírito da modernidade: o projeto arquitetônico é sustentável, mescla floreiras que cobrem grande parte dos espaços e o grafite – fiel representante da arte urbana.

O empreendimento é cenário do painel “Mucha Tinta”, de quase 300 metros quadrados, assinado pela dupla de artistas goiana batizada de Bicicleta Sem Freio. O painel foi incentivado pelo EBANX, que é parceiro da Vila Urbana.

O espaço também terá um bicicletário público – o EBANX Bike Parking – dentro do espaço, para que as pessoas tenham um lugar cômodo para “estacionar” suas bicicletas em pleno centro.

A Vila Urbana ainda vai abrigar um palco, onde serão realizados shows de bandas curitibanas durante o happy hour. A programação cultural será intensa e terá exposições artísticas, feira de alimentos orgânicos e aulas de yoga.

Ca’dore

Trata-se de uma grande praça de alimentação mista (de 6.000m²) com espaços abertos e fechados, oferecendo grande diversidade gastronômica, lugar para 1.000 pessoas sentadas, mobiliário de alto padrão e decoração refinada. É composta por 40 operações diversificadas de alimentação e bebidas, com opções nacionais e internacionais. A Ca’dore trabalha com o conceito de compartilhamento de mesas, conta com estacionamento próprio, espaço kids, bicicletário, serviço de delivery, aquecedores e mantas para a temporada de frio. Para completar, a vila gastronômica é petfriendly, se tornando um ambiente perfeito para curtir momentos agradáveis e inesquecíveis, em família e entre amigos.

Serviço

Ca’dore

Onde: Avenida José Gulin, 105 - Bacacheri

Telefone: (41) 3356-3027

Mercado Sal

Onde: Rua Itacolomi, 1515 - Portão

Telefone: (41) 3046-3657

Mondrí

Mondrí Aeroporto

Onde: Avenida Rui Barbosa, 5.813, Afonso Pena, São José dos Pinhais/PR

Mondrí Getúlio

Onde: Avenida Getúlio Vargas, 1.919, Rebouças, Curitiba/PR

Telefone: 3079-0722

Mercadoteca

Onde: Rua Paulo Gorski, 1309, Mossunguê - Curitiba - PR

Telefone: (41) 3205-3901