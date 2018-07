Coluna Falando com as Torcidas: Atlético, Coritiba e Paraná

Bem Paraná

Sábado. Jogo à noite. Tempo agradável, mas a festa acontecia fora da Baixada, no escadão, anexo à praça. Lá parecia um estádio de futebol. Com bandeiras e bateria, o povo atleticano estava lá. No lugar aonde ocorria o jogo também tinha nosso povo, mas de maneira gelada, fria, com um treinador que já não sabe mais o que falar, não tem mais o grupo junto com ele. E o pior de tudo: ainda fala mal do torcedor. Torcedor que ainda consegue assistir um amontoado de jogadores sem vontade de praticar futebol. Já passou da hora de Fabiano Soares e Paulo Autuori serem mandados embora, pessoas que não dizem por que estão ainda no clube. Um exemplo bem claro é o nosso ex-lateral Alberto, treinador do Palmeiras. Não teve todos esses cursos no Exterior e está próximo de ser campeão brasileiro. Então vamos dar um basta. O Atlético e muito maior do que qualquer um, entenda isso. Próximo jogo e contra o Cruzeiro no Mineirão, o que podemos esperar?

Um Ultra abraço!

Gabriel Barbosa

4x3 com sabor de Alma Guerreira

Depois de muitos jogos em 2017, vi um Coritiba com Alma Guerreira contra o Sport, na vitória histórica por 4x3. Um jogo para quem tem coração forte. A vitória foi importantíssima, pois tirou o nosso Coxa da ZR. Agora, só dependemos de nós mesmos para seguirmos na primeira divisão. Eles poderiam ter empatado, num erro do apitador que marcou pênalti, mas Wilson defendeu a cobrança. No fim, eles tiveram o quarto gol à disposição, numa cobrança de pênalti, defendida pelo Wilson "Salvador", que ainda pegou a bola do rebote, num lance incrível, inesquecível. O Verdão não desistiu, empatou mais uma vez a partida e nos minutos finais, fez o quatro a três. Que emoção! Foi um 4x3 com sabor de Alma Guerreira. Se tecnicamente não foi um grande jogo - como não é o futebol brasileiro -, emocionante foi e foi muito. O Alviverde conseguiu mostrar, enfim, um time raçudo, que não desistiu. Foi recompensado ao final.

O Coritiba é isso aí: goleiro fazendo milagres, volante se atirando, zagueiro rasgando no escanteio, atacante ajeitando a bola para o prata-da-casa, jogador caído em campo, por exaustão. Time de luta, time guerreiro, time de alma. A camisa branca com listras verdes vestida com raça.

Coritiba, a Torcida que nunca abandona!

Luiz Betenheuser

Pra carimbar!

O Paraná vive uma fase de sonho. Jamais em sua história colecionou tantas partidas seguidas com publico total superior a dez mil. Além disso, é o melhor mandante do país e detém a segunda melhor campanha no returno. Não fossem as boas sequências de Ceará, América, Oeste e Vila Nova, certamente a disputa pelas vagas na primeira divisão de 18 já teria acabado. Dessa forma, a quatro pontos do Oeste (quinto colocado) enfrentará exatamente ao mesmo nesta terça-feira no maravilhoso alçapão que se transformou o Durival de Britto e Silva nesta temporada. Mesmo que perca para o Oeste o Paraná não será superado pelo mesmo, No entanto, essa é uma possibilidade que poucos cogitam, mesmo que o Tricolor não venha repetindo suas melhores performances. A confiança em vitória paraista é tão alta que o site referência em estatísticas, chancedegol.com.br, dá ao Paraná 95,4% de chances de acesso à principal divisão do futebol brasileiro. Aliás, para a partida de logo mais, prevê 58,2% de vitória paranista, restando 27,5% ao empate e apenas 14,3% de vitória da equipe de Itápolis. Entre nós uma primeira divisão com Oeste, equipe de empresários que sequer manda suas partidas na cidade onde tem sede, fica podre frente equipes tradicionais como Paraná, Internacional, Ceará, Vila Nova e América. A partida em tela, a última dos confrontos diretos serve não apenas para registrar a boa fase paranista como para carimbar praticamente a faixa de time de primeira divisão em 2018! A torcida está mais do que convocada!

Força Tricolor

David Formiga