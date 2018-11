Z Festival provoca bloqueios na região da Pedreira Paulo Leminski nesta terça-feira

SMCS

A Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, será palco para o Z Festival, nesta terça-feira (16/10). Por conta do festival de música haverá mudanças no trânsito da região, no período da tarde. Os bloqueios podem ocorrer a partir das 14h, dependendo da chegada do público ao evento.

Os bloqueios serão nas ruas João Gava (entre a João Enéas de Sá e a São Salvador), Eugênio Flor (entre a Nilo Peçanha e a Martin Kaiser), João Enéas de Sá (entre a Nilo Peçanha e a João Gava) e Antônio Krainski (entre a Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas).

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local e a orientação para os motoristas é evitar passar pela região no período do evento.

De acordo com a organização do festival, o público estimado é de dez mil pessoas. Os portões serão abertos a partir das 14h e o primeiro show está marcado para as 16h45. A previsão de término do festival é as 23h.