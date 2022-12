Curitiba registra 14 mortes por Covid em uma semana; metade estava com esquema vacinal incompleto

O boletim semanal da covid-19 em Curitiba, publicado nesta quarta-feira (14/12), mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 7/12 a 13/12) 9.283 novos casos da doença – uma média de 1.326 por dia. No mesmo período, foram divulgadas 14 mortes por covid-19 – em média, duas por dia.

MPF recomenda providências urgentes e monitoramento de risco na área de deslizamento na BR-376, no Litoral do Paraná

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Concessionária Arteris Litoral Sul e a quatro órgãos públicos que, de forma conjunta e coordenada, reforcem as medidas de monitoramento e controle de riscos na Rodovia BR-376, especificamente no trecho que passa pela Serra do Mar, no Paraná.

Mulheres da Cena transformam Curitiba em um palco

Quem passou nesta quarta-feira (14) de tarde pela Rua XV, no Centro de Curitiba, se deparou com uma cena instigante. Próximo do Palácio Avenida, uma mulher vestida de vermelho estendeu uma espécie de tapete branco com diversas cruzes. Sua boca estava tampada, fechada por uma fita vermelha também em formato de cruz. Em suas mãos, não apenas um papel, mas um grito silencioso em nome das tantas vítimas de feminicídio no país.

TRE aprova as contas de Moro, mas nesta quinta TSE julga recurso contra candidatura de ex-juiz ao Senado

Após dois dias de julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) aprovou nesta quarta (14), no plenário virtual da corte, por unanimidade, a prestação de contas do senador eleito pelo Paraná Sérgio Moro (União). Cinco dos seis membros da Justiça Eleitoral paranaense seguiram o voto da desembargadora Claudia Cristina Cristofani, relatora do processo. O desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou-se impedido de votar.

Segurança é afastado após agredir paciente em UPA de Curitiba; caso será investigado

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, que administra a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Boqueirão, informou em nota que um segurança foi afastado após imobilizar e agredir uma paciente, de 33 anos, na noite de terça-feira (13). A Fundação também informou que investigará o caso. A vítima teve ferimentos nas mãos e nas pernas.

Governo do Paraná divulga feriados e pontos facultativos de 2023; veja o calendário

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira (14) o decreto 12.816/2022 que institui o calendário oficial de 2023. Ele estabelece os feriados e os dias de recesso e ponto facultativo para os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e funcional do Poder Executivo.

Mulher de 39 anos, que não sabia que estava grávida, dá à luz a uma menina em UPA no interior do Paraná

Sem saber que estava grávida, uma mulher de 39 anos deu à luz a uma menina na manhã de terça (13) em Guarapuava. O caso aconteceu por volta das 6h30 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Batel.

Apostador de Belo Horizonte fatura R$ 134 milhões na Mega-Sena; no Paraná, sete cravam a quina

Um apostador de Belo Horizonte (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.548 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (14) em São Paulo. O prêmio era de R$ 134 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 09-15-23-25-29-30.

França supera defesa do Marrocos e fará final da Copa do Mundo com a Argentina

A Copa do Mundo do Catar encerrará no próximo domingo com um novo tricampeão. Campeã em 1998 e 2018, a França derrotou o Marrocos por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Al Khor, garantiu vaga na decisão com a Argentina, que venceu as edições de 1978 e 1986. Aos marroquinos, caberá a busca por um inédito terceiro lugar em jogo com a Croácia, no sábado.

‘Não há nenhuma possibilidade’ de governo eleito taxar o Pix, diz Haddad

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu em entrevista à GloboNews no período da tarde desta quarta-feira, 14, que “não há nenhuma possibilidade” de o governo taxar operações do Pix. “Temos de ir na direção contrária, garantir cada vez mais desenvolvimento a crédito”, afirmou.

