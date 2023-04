ALUGA-SE ALUGA

A média dos preços do aluguel residencial em Curitiba ficou em R$ 31,61 o metro quadrado em março. Já a média nacional registrada em março deste ano foi de R$ 38,35 / m². A média nacional é tomada entre as capitais dos estados e outras cidades que também são monitoradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FipeZap), totalizando 25 cidades.



Em Curitiba, março registrou um aumento de 1,83% no preço médio em relação ao mês anterior. Em fevereiro, o aumento foi de 1,79%. Segundo relatório mensal da FipeZap, março registrou aceleração nos preços de aluguéis. A variação anual (12 meses) do índice indica um aumento de 23,64% até o momento.



Na região sul, Curitiba é a segunda capital com menor média de preços para aluguel. Enquanto Porto Alegre se coloca como a capital mais barata do sul para aluguel (R$ 28,23 / m² ), Florianópolis é a mais cara (R$ 43,84 / m²).



Na capital paranaense, os bairros com o maior preço/m2 são Batel (R$ 35,5 /m²), Bigorrilho (R$ 34,5 /m² ) e Juveve (R$ 31,9 /m² ).

Lívia Berbel, especial para o Bem Paraná, com assessoria e supervisão de Mario Akira