Franklin de Freitas

O aluguel residencial subiu 1,61% em fevereiro e passou a acumular alta de 17,05% em 12 meses na média nacional. Em Curitiba, a alta foi de 1,79% no mês passado, com alta acumulada de 24,17% nos últimos 12 meses. Na média das cidades pesquisadas a alta ficou em 17,05%, resultado muito superior à inflação acumulada pelo IPCA/IBGE (+5,60%) e IGP-M/FGV (+1,86%) no período. Os dados são do registro mensal do Índice FipeZAP+. O índice sofreu nova aceleração, já que vinha de aumentos mais baixos: janeiro (+1,21%) e dezembro (+0,88%), na média nacional. Com base em dados de 25 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP+ de Locação Residencial, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 37,71/m² em fevereiro de 2023. Em Curitiba, o preço ficou em R$ 31,04/m². Em Curitiba a região mais valorizada é a do Batel (R$ 36,50/m²), seguida por Bigorrilho (R$ 33,40/m²), Juvevê (R$ 32,10/m²), Centro (R$ 31,00/m²), Portão (R$ 30,80/m²), Bacacheri (R$ 30,00/m²), Água verde (R$ 29,80/m²), Novo Mundo (R$ 28,80/m²) e Cabral (R$ 27,70/m²). A Cidade Industrial de Curitiba aparece com o metro quadrado a R$ 26,50.