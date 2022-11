A Amazon Prime Video fez os fãs de Paulo Gustavo se emocionarem nesta quarta-feira, 16, com a divulgação do trailer de Filho da Mãe. O longa é o último projeto do artista, que morreu em 2021, aos 42 anos, em decorrência de complicações causadas pela covid-19.

O documentário traz registros inéditos da vida pessoal e profissional do artista, além da última turnê que fez pelo Brasil com a mãe, Déa Lúcia.

No trailer, é possível ver um trecho de depoimentos de personalidades, como Pedro Bial e Ingrid Guimarães, que conviveram com o humorista. Além disso, o filme pretende retratar de forma ainda mais profunda a relação de Paulo com a mãe, a grande inspiração para a personagem Dona Hermínia.

“Está sendo super importante para mim, para a minha história, agradecer todo mundo que passou pela minha vida. Está tudo aqui”, diz Paulo em um registro do trailer enquanto aponta para o cartaz do espetáculo Filho da Mãe.

O longa foi dirigido por Susana Garcia, diretora de Minha Mãe É Uma Peça 3, e codirigido por Jú Amaral, irmã do humorista.