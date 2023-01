Lucilia Guimarães/SMCS

Dados do Observatório da Atenção Primária da Umane com base em levantamento da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) do Ministério da Saúde de 2021, mostram que 57,3% da população de Curitiba praticou alguma atividade física regular em 2021. A capital paranaense está entre as três com melhor índice no País, atrás apenas de Florianópolis-SC (60,7%) e Vitória-ES (58,6%).

A média nacional mostra que 48,7% dos habitantes de capitais não fizeram atividade alguma.

Para estimular a população a ter uma vida mais ativa e saudável, Curitiba oferece parques e praças com pistas de caminhada e academias ao ar livre, para onde apenas o sedentarismo não é convidado. Quem tem disponibilidade de horário também pode frequentar os aulões abertos de ginástica, oferecidos em sete Centros de Esporte e Lazer (CEL) espalhados pela cidade. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece 82 práticas esportivas. Neste início de ano são mais de 8 mil vagas. A inscrição é grátis e deve ser feita pelo portal Curitiba em Movimento, a partir das 9h de quarta-feira. As atividades são inclusivas, com turmas para crianças e adolescentes, adultos jovens e idosos.