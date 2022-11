Foto: Valquir Aureliano

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estimam ao menos 30 desaparecidos no deslizamento na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. De segunda (28), quando aconteceu a queda de barreira até esta quarta (3), duas pessoas foram encontradas mortas e seis resgatadas com vida. Pelo menos seis carretas e dez carros foram arrastados pela lama, mas não se sabe quantas pessoas estavam em cada veículo. Os bombeiros estão usando um drone com câmera termal que identifica sobreviventes pelo calor do corpo, mas até o fim da manhã desta quarta (30), nenhum sinal de calor tinha sido detectado.

Até agora, segundo o Corpo de Bombeiros, 19 pessoas entraram em contato com o governo do Paraná sobre possíveis vítimas do deslizamento. A chuva torrencial que atinge a Serra do Mar dificulta o resgate e atrasa a liberação da pista.

Outros dez pontos de pequenos deslizamentos

“Não estamos focados na liberação ainda, porque há muito risco ainda, principalmente pelo tempo chuvoso. Se parar de chover, vamos esperar o solo secar e avaliar”, disse o coronel Fernando Raimundo Schuning, da Defesa Civil do Paraná, em entrevista coletiva do gabinete de crise do governo do Paraná nesta quarta (30) de manhã. O Corpo de Bombeiros informou que identificou nesta terça-feira (29) outros dez pontos de pequenos deslizamentos que, segundo a corporação, podem gerar uma situação de risco.

Identificada a primeira vítima da tragédia na BR-376, no Litoral do Paraná

Deslizamentos no Paraná: BR-277 e BR-116 continuam com bloqueios parciais nesta quarta

Não há risco de desabastecimento no Litoral

Segundo Schuning, não há risco de desabastecimento no Litoral do Estado por conta da interdição da BR-376, BR-277 e Estrada da Graciosa. “Estamos fazendo um trabalho com o Ceasa e a Secretaria de Saúde para não faltarem insumos, medicamentos e comida. Vamos escoltar a mercadoria. Pode demorar um pouco, mas não haverá desabastecimento”, afirmou o coronel.

Paraná é um dos estados com mais áreas suscetíveis a deslizamentos

O Paraná é uma das unidades da federação com mais áreas suscetíveis a deslizamentos. É o que revela um estudo do IBGE, o qual aponta que 17,6% do território estadual tem suscetibilidade muito alta para esse tipo de ocorrência e 30,9%, alta suscetibilidade. Isso significa que quase metade do território estadual é altamente suscetível a deslizamentos, o que ajuda a explicar a tragédia ocorrida na BR-376, quando um deslizamento de terra bloqueou totalmente a rodovia que corta o Paraná e soterrou carros e carretas na região de Guaratuba, no litoral do estado no início da noite de segunda-feira.