Governo homologa contratação de estudos para pavimentar Rodovia da Maça. (DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou o resultado da licitação para contratação da empresa responsável por elaborar os estudos iniciais de pavimentação das rodovias estaduais PR-510 e PR-512, entre Balsa Nova e o distrito de Mariental, na Lapa, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A empresa Autobahn Engenharia de Infraestrutura Rodoviária e Geotécnicas S/S foi declarada vencedora com a proposta no valor de R$ 376.999,99, após ter sua documentação habilitada pelo DER/PR. Durante elaboração do anteprojeto, serão feitos acompanhamentos, relatórios e reuniões órgão estadual para discutir soluções técnicas.

Os estudos são importantes para que o projeto de pavimentação seja executado da forma mais segura e com maior custo-benefício para administração público. Na fase do anteprojeto, estão previstos contagem de tráfego do trecho, levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas, ensaios de campo, entre outros.

Ainda não pavimentadas, as rodovias estaduais PR-510 e PR-512 formam um importante elo de ligação para as comunidades locais entre os municípios de Balsa Nova e Lapa. No total, o segmento tem 18,09 quilômetros.

Devido ao grande fluxo de escoamento da produção das macieiras, o trecho foi denominado como Rodovia da Maçã. A agricultura no local também é forte em soja e feijão. Além de beneficiar os produtores da região, a pavimentação das rodovias facilitará a ligação com Campo Largo, também na RMC, com acesso ao Hospital do Rocio, referência nos atendimentos de alta complexidade.

CONSERVAÇÃO – O Estado vai investir também em serviços de manutenção da Rodovia da Maçã, como patrolamento, cascalhamento, melhorias no sistema de drenagem, instalação de bueiros, reaterro, escarificação, conformação e compactação de leito.

O investimento será de R$ 10,7 milhões e vai contemplar ainda a PR-090, do final do asfalto em Bateias, distrito de Campo Largo, até o Rio Açungui (12,84 km), a PR-510, de Contenda até Balsa Nova (17,4 km) e a PR-511, entre Contenda e Quitandinha (19,82 km). Este edital já tem vencedor e a próxima etapa será a homologação do resultado.