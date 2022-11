Policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná trabalham em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Litoral Sul no atendimento às vítimas do deslizamento de terra no km 669 da BR-376. Bombeiros de Santa Catarina também estão auxiliando as forças estaduais e federais. Segundo informações extraoficiais do Corpo de Bombeiros ,pelo menos 10 carros e 5 caminhões foram arrastados pela queda de barreira.

Na manhã desta segunda (29), cães farejadores foram deslocados até o ponto do deslizamento para auxiliar na busca por vítimas. Ainda não é possível afirmar quantas pessoas estão soterradas.

Um corpo foi encontrado no deslizamento de terra que interditou a BR-376 em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo foi encontrado por volta das 22h30 de segunda-feira (28), mas ainda não foi identificado.

As atividades de resgate interrompidas na madrugada, devido à continuidade da chuva e instabilidade do talude.

Um ônibus da empresa Catarinense foi atingido pelo deslizamento de terra na BR-376 e um tronco de árvore quebrou o vidro atingindo um passageiro. O ônibus conseguiu voltar a Curitiba onde o passageiro recebeu socorro do Siate. Ele sofreu diversos ferimentos sem risco de morte.

O deslizamento aconteceu por volta de 19 horas de segunda (28) durante uma forte chuva . Os dois sentidos da rodovia no km 669 foram atingidos. Havia carros trafegando no local no momento do acidente. Equipes da empresa, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para o atendimento.

As pistas seguem interditadas nesta terça e sem previsão de liberação, segundo a concessionária. Já são cerca de 16 horas de interdição total entre o Paraná e Santa Catarina.

Na Região de Curitiba, estão interditadas também a Estrada da Graciosa, trechos da BR-116 e da BR-277 devido à queda de barreiras causada pelas chuvas torrenciais.