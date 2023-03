Ilha do Mel será primeira ilha inclusiva para pessoas autistas do Brasil. (SETI)

O Paraná terá a primeira ilha turística do Brasil inclusiva para pessoas autistas – a Ilha do Mel, um dos principais pontos de visitação do Estado. O projeto social é uma iniciativa da Associação Brasileira das Ilhas Turísticas (Abitur) e conta com apoio do Governo do Paraná, por meio das Secretarias do Turismo (Setu) e do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), além da Prefeitura de Paranaguá.



A iniciativa tem o objetivo de preencher uma lacuna existente no mercado, com a adaptação da oferta turística para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista em viagem. Isso se dará por meio de capacitação e treinamento dos empreendimentos turísticos locais.

O projeto é dividido em duas fases. Na primeira, em andamento, ocorre a capacitação dos empreendimentos turísticos da Ilha, envolvendo proprietários e funcionários de pousadas, restaurantes, mercados, barqueiros.

Nesta terça e quarta-feira (7 e 8), foi realizado o treinamento nas localidades de Encantadas e Brasília. E, durante todo o mês, será prestada uma consultoria individualizada para as empresas participantes – até agora, já são mais de 70 estabelecimentos inscritos. Toda a capacitação técnica é feita pelas Organizações Não Governamentais ICO Project e Onda-Autismo, co-realizadoras do projeto.

CASE DE VANGUARDA – A ideia surgiu da tese de mestrado da turismóloga Dayanny Feitosa e foi encampada pela Abitur, que escolheu a Ilha do Mel para fazer um piloto. “Os empresários e trabalhadores da Ilha se mostraram muito interessados e participativos nesses dois dias de treinamento, o que demonstra que a aplicação na prática deverá ser um sucesso”, disse o presidente da Abitur, Rafael Guttierres Junior. “De acordo com levantamentos realizados por publicações especializadas, o aumento da demanda pode chegar a 60% após a divulgação de um destino turístico adaptado para receber pessoas com TEA”, prosseguiu, lembrando que os comerciantes da ilha já têm percebido uma presença cada vez maior deste público.

“É um case que colocará o Paraná mais uma vez na vanguarda, agora na questão da acessibilidade em locais turísticos para as pessoas com autismo”, disse o secretário do Turismo do Paraná, Marcio Nunes. “Além disso, o Paraná também mostrará ao Brasil que se importa e contribui com as questões sociais e com práticas inclusivas, além de dar ainda mais visibilidade para um de nossos destinos mais bonitos”, completou.

“Precisamos pensar globalmente, em todas as pessoas, deixar a era de exclusão para trás. Ações como essa mostram que, com atitudes simples, conseguimos incluir todos para que tenham momentos de lazer, descanso e que possam sempre voltar. Estudos comprovam que as famílias que tenham pessoas com espectro autista retornam muitas vezes ao local quando ele é adaptado, ou seja, a demanda da ilha pode aumentar consideravelmente com a implantação deste projeto”, ressaltou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

De acordo com o cronograma, em 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, haverá o evento oficial de entrega do título de 1ª Ilha Turística Adaptada ao Autista no Brasil – e do selo de “Empresa Amiga da Pessoa Autista” aos estabelecimentos credenciados. Em maio de 2023 começa a segunda fase, de acompanhamento e suporte, que vai até abril de 2024.

CADASTUR

Como ação de apoio ao projeto, a secretaria estadual do Turismo promoveu esta semana uma ação de adesão dos comerciantes ao Cadastur – programa do Ministério do Turismo que cadastra as pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. Servidores da Secretaria orientaram os empreendimentos turísticos sobre a regularização e seus benefícios e fizeram o pré-cadastro daqueles que ainda não o tem.