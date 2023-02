Redes Sociais

Vinícius de Paula Souza, de 25 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (23) no Hospital Cajuru, em Curitiba. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave na madrugada de terça (21) após ser agredido no bar Mr. Bosss, na Rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba,

O suspeito da agressão, o músico Wendel Lemes, de 33 anos, chegou a ser preso em flagrante por lesão corporal grave, mas foi liberado nesta quinta (23). Após a confirmação da morte de Vinícius, o crime passará a ser investigado como lesão corporal seguido de morte.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima caiu, bateu a cabeça, ficou inconsciente e teve uma parada cardiorrespiratória após levar um soco de Wendel. No local, os socorristas reanimaram Vinícius por mais de uma hora.

Segundo a polícia, Vinícius e primos que o acompanhavam teriam tentado intervir numa discussão que Wendel mantinha com a namorada. Em uma das versões apuradas até agora, após a intervenção verbal, o músico reagiu em bateu na vítima. Na outra versão, do suspeito, ele teria sido agredido pelas costas por Vinícius que também o teria ameaçado com uma garrafa e por isso reagiu.