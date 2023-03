Franklin de Freitas

A Praça Santos Andrade foi palco do início da Marcha das Mulheres, ontem, em Curitiba. Organizada pela 8M, Frente Feminista de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral e outras entidades sindicais e representativas, o evento reuniu centenas de mulheres desde as 17 horas. Na pauta, estava a resistência delas contra todas as formas de violência. No início da noite, a marcha seguiu para a Boca Maldita. Várias atrações culturais, como apresentação de Simone Magalhães e blocos de carnaval, como Afri Pretinhosidade, Ela Pode Ela Vai e Baque Mulher, também participaram do ato. Ontem, a Polícia Civil do Paraná prendeu 18 homens durante uma operação de combate à violência contra as mulheres em todo o Estado. Dos presos, 11 são suspeitos por crimes de feminicídio. A ação aconteceu simultaneamente em todo o Paraná e faz parte da Operação Átria, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com abrangência nacional. Ela deve durar todo o mês. As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas através do 181, que atende todo o Paraná e funciona diariamente, 24 horas por dia.