Fábio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (13) para cumprir 32 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da Capital.

As ordens são de prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio de bens.

A primeira ação contra esse grupo aconteceu no dia 6 de outubro de 2022. Na ocasião, os policiais civis apreenderam drogas em um depósito. Cinco pessoas já foram presas durante essas investigações.