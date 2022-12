Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Equipes da Defesa Civil de Curitiba e da Fundação de Ação Social (FAS) prestaram atendimento emergencial a seis famílias e crianças atendidas em um centro de educação infantil, nas regionais Pinheirinho e Boqueirão, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade, na tarde desta sexta-feira (9/12).

Na Regional Boqueirão, 30 crianças atendidas no Centro de Educação Infantil Associação Cristã Dona Nenê foram resgatadas pela Defesa Civil e pela Guarda Municipal, depois que o córrego Esmeralda, que fica em frente à unidade, transbordou provocando alagamentos na Rua Dante Honório, no Xaxim.

As crianças foram retiradas de centro infantil com uso de um barco. A unidade, que possui convênio com a FAS e a Secretaria Municipal da Educação, atende 80 crianças, de 2 a 12 anos.

O temporal também causou alagamentos na Regional Pinheirinho. Seis residências localizadas na Rua Fátima Bark ficaram alagadas e as famílias – com bebês e idosos, precisaram de atendimento da FAS, que forneceu colchões, cobertores e alimentos.

Em um dos endereços, onde há três casas, as famílias perderam móveis, roupas e até documentos pessoais. Nestes casos, o atendimento da FAS será feito também pelo Disque Solidariedade. Com o apoio de parentes, nenhuma família precisou de acolhimento.