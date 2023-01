Rubens Fraulini | Itaipu Binacional

O vertedouro da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu,na fronteira do Brasil com o Paraguai, deve permanecer aberto até pelo menos o final deste mês de janeiro. A previsão da Diretoria Técnica se baseia nas condições hidrológicas do Rio Paraná e no atual panorama de geração de energia.



As comportas da calha esquerda foram abertas no último dia 14, com previsão inicial de duração de dez dias, e o vertimento deve continuar até o final do mês. A medida é necessária para escoar o excedente de água não usado para geração de energia e manter a segurança da barragem.



A última abertura do vertedouro de Itaipu ocorreu em 23 de outubro de 2021, portanto, há mais de um ano. A abertura dos vertedouros sempre atraem mais turistas, por causa da bela imagem das águas.