O chefe de gabinete do governador Ratinho Júnior (PSD), Darlan Scalco, vai acumular o atual cargo com as atribuições de Secretário de Estado da Comunicação. O decreto nomeando Scalco para a Pasta foi publicado pelo no último dia 1º, no Diário Oficial do Estado e divulgado ontem. Ele vai substituir João Evaristo Debiasi, que aceitou o convite do governador Jorginho Mello para assumir a Secretaria de Comunicação de Santa Catarina, cargo que ele já ocupou entre 2015 e 2019 no governo de Raimundo Colombo.

Darlan Scalco assumiu a chefia de Gabinete no início de 2022. Ele foi prefeito de Pérola, na região Noroeste do Estado, onde exerceu dois mandatos, e atualmente tem base em Umuarama. Também presidiu a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e a Associação dos Municípios Entre Rios (Amerios), além de ter trabalhado na Casa Civil como Superintendente Geral de Articulação Regional.

Ele é formado em Ciências Contábeis pela Unipar e, antes de ingressar na vida pública, trabalhou por 12 anos em cooperativas (Cocamar e Sicredi), sempre na região Noroeste, e foi diretor Financeiro e de Logística em uma empresa no ramo de exportação de café em Londrina. Como gestor público, já recebeu o Prêmio Gestor Público do Paraná em seis oportunidades.

Ele permanecerá no cargo que é responsável por programar, organizar e coordenar as atividades do Gabinete.