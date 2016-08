Parlamentar diz que pó branco no Senado era açúcar

Com café (foto: Assessoria)

No questionamento do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) na sessão de julgamento do impeachment no Senado na segunda-feira (29), um saquinho com pó branco na mão que seria de um parlamentar posicionado atrás do tucano na bancada chamou a atenção dos internautas e viralizou. O vídeo foi postado às 17 horas no Twitter e se espalhou rápido. A maioria das especulações dizia que o saquinho tinha cocaína. Mas o conteúdo do saquinho era açúcar, para o café, segundo a assessoria do parlamentar que tem as mãos mostradas nas imagens.

As mãos eram do deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA) que, segundo a assessoria, passou pelo Senado para acompanhar alguns questionamentos do interrogatório da presidente afastada Dilma Rousseff. A assessoria do deputado enviou ao Paraná Portal uma foto da xícara no lado oposto ao do saquinho que era preparado para adoçar o café.

Veja acima o vídeo postado.