Paulo André volta, mas Atlético viaja sem dois laterais

Paulo André: zagueiro volta ao time após cumprir suspensão (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense terá a volta do zagueiro Paulo André na partida de quarta-feira (dia 14) às 21 horas, em Recife (PE), contra o Santa Cruz, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão no domingo e retorna ao time titular, na vaga de Wanderson.

As baixas para esta partida são os laterais Galhardo e Sidcley. O canhoto sofreu lesão no domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na Arena da Baixada. Ele deixou o campo já aos sete minutos do primeiro tempo, quando foi substituído por Nicolas.

Galhardo ficou no banco contra o Inter e não foi relacionado para quarta-feira. O Atlético não explicou o motivo da ausência.

Seguem em recuperação no departamento médico o zagueiro Cleberson, o volante Deivid e os meias Nikão e João Pedro.

A provável escalação para quarta-feira, no esquema tático 4-2-3-1 de sempre, é Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Yago (Lucas Fernandes ou Luan), Rossetto e Pablo; André Lima.