Peugeot 2008 Crossway tem visual aventureiro

Modelo será limitado em 500 unidades, todos na cor Blanc Nacré (foto: Divulgação)

O Pegueot 2008 lganha uma série especial do tipo “aventureiros urbanos”, com a chegada a versão Crossway, limitada em 500 unidades de seu utilitário esportivo compacto fabricado em Porto Real (RJ). O carro tem como base a versão Griffe 1.6. O preço sugerido é de R$ 83.690. Entre os itens diferenciados a conta com as molduras das caixas de roda pintadas de preto, rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escurecido, retrovisores com capa cromada, bancos dianteiros com logotipo Crossway bordado e tapetes personalizados.

Como itens de série o 2008 Crossway traz aletas para trocas de marcha atrás do volante, central multimídia com GPS e tela de sete polegadas sensível ao toque, volante ajustável em altura e profundidade, ar-condicionado digital com duas zonas distintas de temperatura, direção com assistência elétrica variável, banco do motorista com regulagem de altura e seis airbags.O motor é o conhecido 1.6 16V aspirado com até 122 cv e torque máximo de 16,4 mkgf se abastecido com etanol - os números caem para 115 cv e 15,5 mkgf com gasolina no tanque. A transmissão é automática de quatro velocidades, com opção de trocas manuais realizadas por borboletas atrás do volante.